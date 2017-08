Hybride : Canon dévoile son nouvel appareil pas cher, l'EOS M100

Après les EOS M1, M5, M6 ou M10, Canon a présenté ce mardi son nouvel appareil photo hybride d’entrée de gamme, le Canon EOS M100.

Si Canon est arrivé sur le marché de la photo hybride bien après Nikon et sa gamme Nikon One, les appareils EOS M se sont multipliés en quelques années comme des petits pains. Il aura cependant fallu quelques années avant que la marque au logo rouge parvienne à produire des appareils de bonne qualité, avec la sortie du M3 en 2015. Depuis la gamme s’est diversifiée et Canon continue à dévoiler des appareils pour toutes les bourses. Le dernier en date n’est autre que le M100, présenté ce mardi par le constructeur japonais, qui prend la succession du M10.

Le nouveau Canon EOS M100 est équipé, comme tous les appareils hybrides de la marque, d’un capteur APS-C. Celui-ci permet de capturer 24 millions de pixels avec un système de mise au point par détection de phase sur 49 collimateurs. L’appareil peut capturer des clichés jusqu’à une sensibilité de 25 6000 ISO, avec un mode rafale capable de prendre jusqu’à 6,1 photos par seconde. En vidéo, le M100 peut capturer des séquences en Full HD à 60 images par seconde.

Du côté du boîtier, le M100 intègre un écran tactile arrière inclinable de 7,5 cm de diagonale affichant un million de point, mais pas de viseur. On retrouve cependant un flash rétractable, ainsi que des fonctionnalités Bluetooth, Wi-Fi et NFC pour l’appairage à un smartphone.

Le Canon EOS M100 sera disponible dans le commerce à compter du mois d’octobre. Il sera commercialisé nu sans objectif à 490 euros ou avec un objectif 15-45 mm (équivalent 24-72 mm) à 610 euros.

