G1 X Mark III : l'appareil compact de Canon avec un capteur de reflex

Ce lundi, Canon a présenté son nouvel appareil photo compact destiné aux photographes experts, le G1 X Mark III.

La troisième version du G1 X était attendue pour une présentation mi-octobre, ce fut finalement le cas ce lundi matin. Canon a en effet dévoilé le successeur du G1 X Mk II, sorti il y a trois ans, en mai 2014. La nouvelle version de l’appareil photo compact de Canon reprend les grandes lignes de son prédécesseur, mais bénéficie aussi de quelques nouveautés parmi lesquelles un capteur plus large de 24 mégapixels, au format APS-C contre du 1,5 pouce pour la version précédente. Il en va de même concernant l’optique, puisque l’appareil passe d’un objectif équivalent 24-120 mm (f/2-3,9) à un équivalent 24-72 mm (f/2,8-5,6).



Du côté des performances, le nouveau Canon G1 X Mark III est capable de capturer des clichés allant jusqu’à une sensibilité de 25 600 ISO, de monter à une vitesse d’obturation de 1/2000 seconde et de capturer jusqu’à 9 images par seconde en mode rafale avec autofocus fixe. En termes de vidéo, dommage que l’appareil soit limité à de la Full HD à 60 images par seconde, on aurait apprécié un mode d’acquisition vidéo en 4K. Enfin, l’appareil intègre un écran tactile LCD orientable de trois pouces, en plus d’un viseur OLED, est compatible Wi-Fi pour la prise de vue à distance ou le transfert des photos vers un smartphone, et intègre plusieurs molettes de réglages en façade, sur le dessus ou au dos de l’appareil.



Le Canon G1 X Mk III sera disponible en France à partir de la fin du mois de novembre. Il sera commercialisé au tarif de 1 209,99 euros.



