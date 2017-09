Canon pourrait dévoiler le PowerShot G1 X Mark III à la mi-octobre

En termes d’appareils photo compact, Canon propose la ligne PowerShot G qui a très bonne réputation auprès des photographes amateurs et professionnels. La marque japonaise devrait d’ailleurs mettre à jour la série PowerShot G avec un nouvel appareil photo baptisé PowerShot G1 X Mark III. Canon devrait dévoiler l’appareil photo d’ici le mois prochain.



Depuis le mois dernier, des rumeurs laissent penser que la marque japonaise devrait bientôt annoncer le PowerShot G1 X Mark. Il est vrai que jusqu’à présent, nous ne disposions que de très peu d’informations concernant le lancement du nouvel appareil photo. De nouvelles rumeurs relayées par Canon Rumors parlent désormais d’une présentation prévue à la mi-octobre. Le PowerShot G1 X Mark III devrait être équipé d’un capteur 24 MP et d’un système Haute Sensibilité avec processeur DIGIC 7. Pour en savoir plus concernant ses spécificités, il faudra patienter jusqu’au mois prochain.

