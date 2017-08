Ce nouveau capteur pourrait révolutionner les vêtements connectés

Un nouveau type de capteur connecté vient de voir le jour grâce à deux brillants professeurs sud-coréen et américain. Le composant est capable de surveiller les activités physiques du corps humain relatives à l’activité électrique du cœur, des muscles, des yeux et du cerveau. Par rapport aux capteurs actuels qui sont plus volumineux et plus encombrants, ce nouveau type de capteur offre plusieurs avantages grâce à sa petite dimension. Il est facile à installer, facile à porter et moins gênant tout en transmettant en continu des données sur « le mouvement et la respiration, ainsi que les activités électriques dans le cœur, les muscles, les yeux et le cerveau », selon les chercheurs qui ont consacré un article pour le présenter.

Une technologie qui combine big data et IA

Le petit appareil est composé d’un boitier en silicone contenant « 50 composants connectés par un réseau de 250 petites bobines » qui ont la capacité de s’étirer et de se contracter sans rompre. En plus d’être parfaitement étanche, le capteur peut également être alimenté à distance. Il garantit « des niveaux uniformes et extrêmes d’étirement et de flexibilités dans n’importe quelle direction ».

Le système peut aussi bien être utilisé dans le domaine de la robotique que dans le domaine médical. Selon le professeur Kyung-In Jang : « combinant big data et technologie d’intelligence artificielle, les biocapteurs sans fil peuvent être développés dans un système médical complet qui permet un accès portable à la collecte, au stockage et à l'analyse des signaux et des informations sur la santé ».



