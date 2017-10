Le ticket de métro new-yorkais bientôt remplacé par le NFC

La Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’entreprise publique en charge de la gestion des transports publics dans la ville de New York, vient d’approuver le remplacement de la MetroCard par un système de validation plus moderne.

Une mise à jour matérielle

De nouveaux dispositifs électroniques vont être installés sur les 500 portillons d’accès du métro et dans 600 bus de la ville à partir du dernier trimestre de l’année prochaine, selon le New York Times. Le nouveau système sera équipé de la technologie NFC et les usagers pourront utiliser leurs cartes bancaires et leur smartphone pour valider. La mise en place du système, qui propose la communication sans contact de courte portée, devrait par ailleurs prendre deux ans à l’entreprise publique. La MetroCard jaune restera cependant utilisable jusqu’en 2023.

Cubic Transportation Systems sera le maître d’œuvre du projet évalué à près de 488 millions d’euros. L’entreprise devra s’assurer de l’installation du système, dont la compatibilité avec les cartes à puce et les applications de paiement telles qu’Apple Pay, Samsung Pay ou Android Pay est notamment due à la norme EMV.

Pour ce qui est du tarif, le président de MTA, Joseph J. Lhota, prévoit de maintenir le prix actuel de 2,75 dollars pour un trajet.