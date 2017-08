On pourra bientôt envoyer des cartes cadeaux via Paypal

Paypal vient de déployer une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile. Baptisée « Friendship cards », la fonctionnalité permet d’envoyer des cartes cadeaux numériques à ses amis.

À l’occasion de la journée de l’amitié qui aura lieu le 6 août prochain aux États-Unis, Paypal a lancé les « Friendship cards ». Elles permettent d’envoyer une somme d’argent à un ami avec une carte cadeau virtuelle. La fonctionnalité est très utile lorsque l’on doit par exemple rembourser un de ses proches ou simplement lui faire plaisir.

Aux États-Unis, 84% de la population envoie environ 4200 $ (3533 €) à un membre de sa famille ou à un ami par an. Un tiers de ces personnes utilise des applications de paiement et Paypal a bien identifié le potentiel des cartes cadeaux.



L’utilisateur peut choisir entre plusieurs designs différents de cartes cadeaux en fonction du motif ou de la personne à qui ils envoient de l’argent. Les « Friendship cards » seront disponibles sur l’application mobile Paypal tout le mois août. Il n’est pas encore très clair si l’option sera disponible en dehors du marché américain.



