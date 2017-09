Cash Investigation : l'enquête sur Free, c'est demain soir

Depuis 2012, les journalistes de Cash Investigation enquêtent sur « le monde merveilleux des affaires » et toutes ses dérives. Cette fois, la rédaction s'est intéressée à l'opérateur Free, et notamment aux conditions de travail de ses employés.

Elise Lucet et son équipe ont donc mené une enquête de longue haleine sur le célèbre opérateur Free. En attendant l'émission complète, programmée pour demain soir, la rédaction de Cash Investigation vient de publier un extrait vidéo de près de deux minutes (visible ci-dessous). Le reportage promet quelques révélations retentissantes, comme le montre l'extrait en question. Un ancien conseiller, puis chef d'équipe de l'entreprise, témoigne des conditions de travail de l'opérateur. On lui aurait ainsi demandé si licencier des employés lui posait des problèmes de conscience, et il aurait lui-même limogé près d'une centaine de personnes en 4 ans et le même nombre lorsqu'il a été chef de plateau. Selon l'AFP, le reportage de Cash Investigation s'intéresse sur le cas du centre d'appel Mobipel de Colombes (une des filiales de Free).



Ce n'est pas la première fois que Cash Investigation s'intéresse de près à une entreprise liée au monde des nouvelles technologies. En 2014, l'émission avait d'ailleurs obtenu son meilleur score d'audience avec « Les secrets inavouables de nos téléphones portables », réunissant près de 3,6 millions de spectateurs. L'intégralité de l'émission sera diffusée mardi 26 septembre à 20h55 sur France 2 et disponible en replay sur le site de Franceinfo.