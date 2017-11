Audeze : le retour du LCD-2 va faire du bruit

La marque Audeze vient d’apporter une importante mise à jour à son casque audio LCD-2, lequel devient plus accessible aux audiophiles grâce à un prix cassé de plusieurs centaines de dollars par rapport à la première version.

Un modèle classique

Le casque audio LCD-2 d’Audeze peut se reconnaître grâce à sa signature sonore unique notamment due à sa sensibilité élevée de plus de 130 décibels. Cette qualité reflète le perfectionnisme d’Audeze et elle a été reprise sur le nouveau modèle. Baptisé LCD2 Classic, le nouveau casque audio de la société californienne est en effet équipé de la technologie magnétique planaire de la marque, dont la distribution de poids est optimisée par un nouveau bandeau de suspension. L’écouteur a été conçu pour être confortable et le design rehaussé par un revêtement en bois offre une apparence plus naturelle au dispositif.

Malgré l’apparition du LCD-3 et du LCD-4, le retour du LCD-2, huit ans après son premier lancement, marque le succès du modèle auprès du public. Labélisé « handcrafted in the USA », le LCD2 Classic est disponible pour 599 dollars, durant les vacances, sur le site de la marque. Il sera vendu à 799 dollars, en période normale et son premier lancement est prévu pour la mi-décembre.