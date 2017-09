Les nouveaux Beats Studio 3 embarquent la puce w1 d'Apple

Beats lève le voile sur le Studio3 qui propose un design amélioré et des caractéristiques revues par rapport à ses prédécesseurs. Le nouveau casque circum-auriculaire de la filiale d’Apple intègre notamment la puce W1, la puce des AirPods, un système de réduction de bruit active et une batterie offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie.

La puce audio W1 d’Apple permet au Studio3 de Beats de se connecter facilement et instantanément aux appareils iOS et Mac à proximité. L’autonomie de 22 heures associée aux coussinets plus confortables devrait par ailleurs permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de leur musique pendant une longue durée. Si la fonctionnalité Pure ANC, le système de réduction du bruit active du Studio3, est désactivée, cette autonomie pourrait très bien passer jusqu’à 40 heures, selon les explications de la marque.

Le casque sans fil Studio3 de Beats est disponible en précommande sur l’Apple Store et se décline sous divers coloris, dont le rouge, le noir, le bleu, le blanc, le gris et la rose. La première livraison est prévue pour la mi-octobre et le prix annoncé est de 349,95 euros.

>>> Lire aussi Apple lance une version Balmain de ses casques Beats