Quel casque audio choisir pour jouer ?

Les périphériques spécifiquement pensés pour les joueurs constituent désormais un véritable marché. Conçus pour résister aux traitements de chocs de passionnés totalement investis dans leurs aventures et gagner ces quelques millisecondes qui séparent parfois la victoire de la défaite, ils offrent un plus qui apporte autant à l’expérience ludique qu’au look de l’utilisateur et de sa configuration. En attendant la généralisation des casques VR, aucun autre périphérique ne contribue autant à l’immersion du joueur au cœur de l’action que le casque-micro. Nos confrères de Tom’s Hardware vous proposent alors ce guide d’achat pour vous aider à choisir le bon casque audio pour jouer.



