SteelSeries Arctis 3 : filaire pour les jeux, Bluetooth pour le reste

Le nouveau casque audio Arctis 3 de SteelSeries a été conçu pour permettre aux utilisateurs d’écouter, par exemple, de la musique via la technologie Bluetooth de son Smartphone tout en profitant du son stéréo de son jeu sur PC grâce à la connexion filaire du dispositif.

Filaire et Bluetooth à la fois

Les utilisateurs n’auront plus à choisir entre l’option filaire et l’option sans fil lorsqu’ils utilisent un casque audio. Le fabricant de périphériques informatiques SteelSeries vient d’annoncer la prise en charge des deux fonctionnalités sur son nouveau casque Arctis 3. « Bluetooth est incroyablement utile pour se connecter sans fil à des appareils mobiles pour le Chat et la musique, mais, comme la plupart des joueurs le savent, Bluetooth présente des latences pour les jeux », selon Brian Fallon, le Responsable de la catégorie audio chez SteelSeries.

L’Arctis 3 est un casque audio circum-auriculaire adapté à tous types d’utilisation. SteelSeries souligne cependant avoir imaginé le produit spécialement pour les joueurs sur Nintendo Switch. Le nouveau casque Arctis 3 de SteelSeries est disponible au prix de 129,99 dollars sur le site Web de la marque danoise.