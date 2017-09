Casques antibruit : le prochain QC35 de Bose serait compatible avec Google Assistant

Le prochain casque Bose qui serait une évolution du QuietComfort QC 35 serait compatible avec l’assistant virtuel de Google. Il s’agirait ainsi du premier casque audio à être équipé d’un support Google Assistant. Le site 9to5Google a réussi à mettre la main sur des documents internes de Bose qui font référence à une compatibilité avec Google Assistant. Cette nouvelle vient confirmer les rumeurs qui circulaient déjà ainsi que des rendus apparus en août. Il faut savoir que le QC35 est le casque antibruit de la marque et l'une de ses meilleures ventes ces dernières années. A juste titre puisqu'il trône depuis un an en tête de notre comparatif des casques antibruit.



Bose avait accidentellement diffusé un aperçu de son nouveau casque dans une précédente newsletter. Un étrange bouton apparaissait sur le casque et les observateurs se demandaient à quoi il pouvait servir. On peut désormais faire le lien avec Google Assistant. Le bouton permettrait en effet d’activer l’assistant virtuel via une connexion Bluetooth qui permet de relier son smartphone au casque.



Bose pourrait lancer le nouveau QuietComfort QC 35 dans les semaines à venir. La marque pourrait même présenter son nouveau casque en même temps que les Pixel 2 et Pixel 2 XL le 4 octobre prochain.

