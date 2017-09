Bose Comfort 35 II : un dernier leak avant le lancement le 22 septembre

Récemment, nous apprenions que Bose était en train de développer un casque équipé d’un support Google Assistant baptisé QuietComfort 35 II. Si des images du casque avaient fuité sur le net, nous ne disposions que de très peu d’informations. Toutefois, il semble que le casque soit sur le point d’être commercialisé.



Une personne aurait en effet réussi à mettre la main sur un exemplaire chez le distributeur américain Best Buy. C’est Jeremy Judkins qui a publié la trouvaille sur son compte Twitter. On aperçoit bien en photo la boîte du casque de coloris noir avec le nom « QuietCOmfort 35 II » inscrit dessus.



Que fait donc ce casque dans un magasin Best Buy alors qu’il n’a pas encore été dévoilé ? Les rumeurs annonçaient une présentation le 4 octobre en même que le Google Pixel 2. Toutefois, il semblerait que la commercialisation du casque soit prévue avant. Le site 9to5Google rapporte que des sources internes au distributeur affirment que le Bose QuietComfort 35 II sera mis en vente dès ce vendredi 22 septembre.

