HTC dévoile son Vive Focus, son casque VR autonome

HTC vient se placer face à Oculus sur le marché de la réalité virtuelle. Le nouveau casque Vive Focus VR de la marque prétend être le premier dispositif à intégrer le capteur de localisation à six degrés de liberté et il sera disponible en Chine lors de son lancement.

Le Vive Focus fonctionne avec une puce Qualcomm Snapdragon 835 et l’appareil a officiellement été dévoilé lors de la Vive Developpers Conference de Pékin. L’appareil propose un design futuriste combinant la finesse de la PlayStation VR avec l’originalité du Vive Deluxe Audio Strap de la maison, sous un revêtement bleu vif. Alors que HTC a préféré garder en secret les spécifications de l’appareil, The Verge évoque un trackpad similaire à celui de son ainé. Un écran AMOLED haute-résolution délivrerait également une expérience VR de haute qualité, avec moins de latence et une clarté sans précédente, selon le blog de Vive qui en a consacré un article.

HTC prévoit de lancer le Vive Focus en Chine, sans donner plus de détails concernant le prix et la date de sortie du dispositif. Le reste du monde devra ainsi attendre le système autonome Daydream de Lenovo actuellement en cours de développement, selon le vice-président de Google VR, Clay Bavor. HTC et Google ont par ailleurs annulé leur projet de coopération, annoncé il y a plusieurs mois.