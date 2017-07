[Promo] Le Sennheiser Momentum M2 I à 199,2 €

Alors qu'il est généralement vendu dans les boutiques en ligne aux environs de 249 €, Materiel.net propose le casque Sennheiser Momentum M2 (le modèle ivoire) à seulement 199,2 €, avec le code promo D6AB-45NJ-KLPJUP. Bon point, les frais de livraison sont offerts.



Il s'agit du modèle Momentum M2 I (de couleur ivoire), qui s'adresse aux possesseurs de smartphones et tablettes Apple. En effet, sa télécommande est spécialement conçue pour fonctionner avec iOS. Un autre modèle, estampillé M2 G, fonctionne quant à lui avec les appareils équipés d'Android.

Le Momentum M2 est un casque fermé de conception circum-aural, dont les larges oreillettes en cuir s'avèrent très confortables. Le casque est pliable afin de faciliter son rangement (une sacoche est d'ailleurs fournie à cet effet). Le câble - interchangeable et de 1,4 m de longueur - possède une télécommande à trois boutons et un micro qui permettent de piloter sa musique ou de prendre un appel téléphonique.



Pour ce qui est du rendu audio, le son est ample et chaleureux, grâce en particulier à des basses précises et efficaces. Les aigus et les médiums sont eux aussi bien restitués. Le résultat final est bien équilibré.







