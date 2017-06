[Soldes] Le casque AKG Y45 BT à 39 €

Pour les soldes, la Fnac baisse très sensiblement le prix de ce casque AKG. En effet, il passe de 129,99 € (on le trouve en ligne généralement entre 100 et 130 €) à seulement 39,05 € (pour le modèle blanc et intérieur marron).

Le Y45 BT est un casque audio supra auriculaire, c'est-à-dire dont les coussinets reposent directement à plat sur les oreilles. Cette conception fait que la réduction de bruit passive, qu'on peut ressentir avec certains casques supra-auraux, est quasi nulle. Le casque a l'avantage d'avoir un format très compact, en particulier lorsqu'il est replié sur lui même.

Le Y45BT fonctionne sans fil. Il est compatible NFC, pour une configuration rapide, et supporte le mode Apt-X, ce qui le gage d'une meilleure qualité audio avec les sources compatibles avec ce standard. En pratique, le rendu audio est de bonne facture, avec des basses assez présentes.

Un câble jack 3,5 mm est fourni, pour écouter sa musique si la batterie est vide ou pour se connecter à un appareil qui n'est pas compatible Bluetooth. Le tout est bien sûr complété par un micro pour répondre aux appels téléphoniques. Enfin, l'autonomie de la batterie est satisfaisante puisqu'elle peut atteindre 8 heures au maximum.

>>> Lire : Comparatif : quel est le meilleur casque Blutooth ?