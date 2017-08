[Promo] L'excellent Bose QC 35 à 295 €

L'excellent casque Bluetooth anti-bruit Bose QC 35 est proposé à seulement 295,41 € (frais de port compris) par le site espagnol d'Amazon. Il est disponible en noir ou en blanc. C'est intéressant puisque les principaux sites français le commercialisent à 379,95 €. L'économie est de 23 %.

Le QC 35 est le vaisseau amiral de la gamme Quiet Comfort de Bose. Son principal atout est d'intégrer un dispositif anti-bruit d'une redoutable efficacité. Une fois ce dernier activé, l’utilisateur se trouve coupé du monde extérieur. Même le léger bourdonnement qu'on peut entendre avec d'autres modèles est absent. Attention, cette étrange sensation peut désarçonner certains utilisateurs. Ce système est toutefois parfait pour profiter de sa musique sans devoir pousser le volume outre mesure. C'est également un bon moyen de se reposer dans des environnements bruyants comme les transports en commun.

Le QC 35 est un casque Bluetooth/NFC, qui s'avère très agréable à porter, en raison de son poids réduit et des ses oreillettes bien rembourrées. De plus, la qualité audio délivrée par le casque est de tout premier ordre. Le son a une grande amplitude et s'avère assez bien équilibré, même si les basses sont légèrement mises en avant, ce qui n'est pas pour déplaire pour de nombreux styles musicaux. Cerise sur le gâteau, l'autonomie procurée par la batterie du QC 35 est d'environ 20 heures. Bon point, si cette dernière est totalement déchargée, le casque demeure utilisable en mode filaire.

