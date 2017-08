[Promo] Le casque B&O Play H6 à 179 €

Alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 220-240 € (selon la couleur), le site Showroom Privé commercialise - jusqu'à jeudi prochain (ou avant si le stock est épuisé) - l'excellent casque Bang & Olufsen Play H6 à seulement 179 €. Ce dernier est disponible en noir et en beige.

Le BeoPlay H6 est un casque audio filaire circum-auriculiare, doté d'oreillettes en cuir d'agneau, qui s'avèrent très confortables, même après plusieurs heures d'écoute. Le casque pèse 230 grammes. Ses finitions sont impeccables et ses écouteurs peuvent pivoter à plat. Le câble du H6 est amovible et peut se brancher indifféremment sur l'oreillette gauche ou droite. Le second connecteur 3,5 mm peut même être utilisé pour partager sa musique avec une autre personne.

Le H6 délivre un son d'excellente qualité, bien chargé en basses. Les médiums et les aigus sont eux aussi très bien restitués. Le cordon audio mesure 1,2 m et intègre une télécommande à trois boutons et un micro. Signalons enfin que le H6 est livré avec une housse de transport et un adaptateur avion.

