[Promo] Le casque Beats Solo 3 Wireless à 183 €

Sur Ebay, vous pouvez trouver actuellement le casque audio Beats Solo 3 Wireless à seulement 183 € pour le modèle noir. Il faut généralement compter autour de 280 € chez les autres marchands.



Le Beats Solo, troisième du nom, est un modèle supra-aural (dont les oreillettes reposent sur les oreilles au lieu de les englober totalement). Point positif, il s'avère plus confortable que son prédécesseur. Malgré sa conception en plastique, il est suffisamment résistant pour résister aux aléas du quotidien. Les traditionnelles commandes (pause, lecture, etc.) sont accessibles en cliquant sur le logo de l'oreillette.



En ce qui concerne la qualité audio, le constructeur reste fidèle à sa marque de fabrique, avec un son très chargé en basses, qui pourra manquer de subtilité pour certains utilisateurs, mais qui sera bien adapté à d'autres styles musicaux.



Plusieurs leds indiquent le niveau de charge restant de la batterie. Cette dernière offre une très grande autonomie, puisqu'elle peut atteindre 40 heures au maximum. De plus, la recharge rapide permet de retrouver plusieurs heures d'autonomie en ne restant branché au secteur que quelques minutes.







