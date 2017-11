[Promo] Le casque Focal Spirit One C à 65 €

Cdiscount propose actuellement l'excellent casque audio Focal Spirit One C (en fait il s'agit du modèle One S avec un design différent) au très bon prix de 64,99 €. Ce n'est pas cher puisque, chez Amazon, il faut compter 113 €.



Le Spirit One C de Focal est un casque fermé (les personnes proches du porteur du casque n'entendent pas la musique) de type circum-auriculaire (dont les oreillettes englobent complètement les oreilles). Les coussinets et l'arceau étant bien rembourrés, l'écoute prolongée ne provoque gêne particulière. Le casque bénéficie d'une bonne qualité de fabrication et il est accompagné d'une housse rigide pour son transport, et d'adaptateurs avion et jack 6,35 mm. Son câble, de 1,4 mètre, est muni d'une télécommande (avec micro), qui permet de prendre des appels.



En ce qui concerne la qualité audio, le Spirit One C délivre un son précis, sans distorsion. Les basses sont bien présentes, sans trop prendre le dessus sur les médiums et les aigus. De plus, la bonne isolation phonique des oreillettes permet de profiter de sa musique sans être trop gêné par les bruits environnants.







