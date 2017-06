[Soldes] Le casque Marshall Monitor Bluetooth à 180 €

Si vous êtes fan de rock, le casque Marshall Monitor Bluetooth est commercialisé, pour les soldes, par Cdiscount à seulement 179,99 € alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 220 €.

Le Marshall Monitor Bluetooth est un casque robuste et confortable. Il s'agit d'un modèle circum-aural compatible Bluetooth et Apt-X. Il offre une très bonne qualité audio, avec des médiums bien affirmés, sans pour autant oublier les basses et les aigus.

Original, une sorte de mini joystick placé sur une des oreillettes permet d'effectuer les opérations classiques (pause, lecture, décrochage, piste suivante, etc.). Bon point, la Batterie du Monitor Bluetooth assure une grande autonomie d'environ une trentaine d'heures. Même son micro s'avère efficace.

Le casque est livré avec une housse de transport des câbles audio et micro USB/USB.

