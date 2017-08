[Promo] Le casque Philips Fidelio X2 à 139,90 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose l'excellent casque Philips Fidelio X2 à seulement 139,90 €. Ce n'est vraiment pas cher, même si ce dernier date un peu et n'est plus beaucoup commercialisé. Mais lorsque c'est le cas, c'est facilement à deux fois plus cher !

Le Fidelio X2 est un casque filaire de conception circum-aural. Il offre un excellent confort d'utilisation grâce à ses larges oreillettes recouvertes de coussinets en velours à mémoire de forme. Il s'agit d'un casque dit "ouvert", à la différence du modèle Fidelio L2 qui exploite une technologie semi fermée. Cela permet d'obtenir un meilleur rendu sonore. Toutefois cela a aussi l'inconvénient de laisser passer le son vers l'extérieur. Aussi, mieux vaut être seul pour écouter sa musique. Ce n'est pas vraiment un casque adapté aux transports en commun. En outre, la qualité de fabrication du Fidelio X2 est indiscutable.

Le casque offre un rendu audio de qualité supérieure, adapté à l'écoute de fichiers en haute définition audio. Toutes les plages de fréquences sont parfaitement restituées, sans distorsion à fort volume, et le son bénéficie d'une très grande ampleur. Le X2 est équipé d'un câble amovible. Un adaptateur 6,35 mm est également fourni.

