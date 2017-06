[Soldes] Le Philips Fidelio L2 à 140 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose l'excellent casque audio Philips Fidelio L2 avec un prix réduit de 50%, soit seulement 139,90 € au lieu de 279,99 € en temps normal.

Le Fidelio L2 est un casque circum-aural qui bénéficie d'une conception semi-ouverte, ce qui lui permet de fournir un son de grande qualité, très ample, ce qui permet de bien distinguer chaque instrument. En revanche, les personnes se trouvant à côté de vous pourront entendre un peu votre musique.

Le rendu audio est très précis, plutôt neutre, avec toutefois des basses efficaces. Ces dernières ne volent pas la vedette aux médiums et aux aigus, excellemment restitués eux aussi. D'autre part, le Fidelio L2 est confortable et bénéficie de finitions impeccables, grâce à l'utilisation d'aluminium et de cuir.

>>> [Comparatif] Casques audio : quel est le meilleur ?