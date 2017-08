[Promo] Le casque Sennheiser Momentum 2.0 Wireless à 259 €

Le site espagnol d'Amazon commercialise l'excellent casque Sennheiser Momentum 2.0 Over Ear Wireless pour seulement 258,95 € (avec les frais de port vers le France). En France, on le trouve à partir de 400 €.

Le Momentum M2 sans fil est un casque Bluetooth (compatible NFC et Apt-X), fermé et de type circum-aural, qui a des nombreux points positifs. Tout d'abord, il est élégant et ses larges oreillettes en cuir s'avèrent très confortables. Ensuite, l'autonomie de sa batterie est très satisfaisante puisqu'il peut fonctionner sans-fil pendant environ 22 heures. Et lorsque celle-ci est déchargée, il est possible de continuer d'écouter sa musique en mode filaire (le câble est fourni).

>>> Lire : Comparatif de casques anti-bruit : quel est le meilleur ?

Ensuite, à l'instar des précédents Momentum, ce modèle délivre une excellente qualité audio, même en sans-fil. Les basses sont bien affirmées, tout comme les médiums et les aigus. La dernière nouveauté de ce modèle réside dans l'utilisation d'une technologie de réduction active des bruits ambiants. Celle-ci s'avère très efficace. Précisons enfin que le Momentum 2.0 Wireless est livré avec un adaptateur avion et une pochette de transport.

>>> Lire : Comparatif : quel est le meilleur casque Bluetooth ?