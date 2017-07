[Promo] Le Sennheiser Momentum 2 On Ear (Apple) pour 79,13 €

Amazon propose actuellement l'excellent casque Sennheiser Momentum 2 On Ear - dans sa version dédiée aux appareils Apple - à seulement 79,13 €. Ce modèle est vendu dans les autres boutiques en ligne aux environs de 149 €. Seul le modèle marron est concerné par ce prix très intéressant.

Le Momentum On Ear 2 est un casque audio fermé de type supra-aural. Cela signifie que ses oreillettes sont plus petites que celles du Momentum premier du nom (de type circum-aural). Elles n'entourent donc pas complètement les oreilles, mais reposent plutôt dessus. Ce format est plus adapté à un usage nomade. Le revers de la médaille réside dans l'isolation phonique, moins performante que celle d'un bon casque circum-aural. De conception robuste, le Momentum On Ear 2.0 s'avère léger et confortable. Il offre une restitution audio ample et impeccable, grâce à un bon équilibre entre les basses, les médiums et les aigus.

Le Momentum On Ear 2.0 est équipé d'un câble amovible avec une télécommande afin de piloter la musique lue depuis un smartphone ou de prendre des appels téléphoniques. Un second câble sans télécommande est fourni. Le casque est pliable, ce qui facilite son rangement dans l'étui rigide qui l'accompagne.

