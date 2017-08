[Promo] Le casque ouvert Sennheiser HD 598 SR à 120 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose l'excellent casque Sennheiser HD 598 SR à 119,99 €. Ailleurs, ce modèle est généralement commercialisé aux environs de 160 €.

Dans la lignée du HD 598 et HD 598 SE, le HD 598 SR est un casque de type circum-aural, doté donc de larges oreillettes englobant totalement les oreilles. Son architecture ouverte en fait un modèle à utiliser chez soi, car une partie du son s'échappe des écouteurs, ce qui peut gêner les personnes se trouvant à votre proximité. Les coussinets en velours s'avèrent très confortables et l'arceau rembourré de cuir favorise les longues séances de musique.

Le HD598 SR délivre un son très équilibré, où les aigus, les médiums et les graves cohabitent en parfaite entente. Le son est ample, précis et permet de profiter de détails subtils qui ne sont pas audibles avec d'autres casques.

Comme ses prédécesseurs, le Sennheiser HD 598 SR est livré avec deux câbles : un de 3 mètres se terminant par un jack 6,35 mm et un de 1,2 mètre, plus propice à une utilisation avec un smartphone et doté d'un jack 3,5 mm.

>>> Lire : [Comparatif] Casques audio : quel est le meilleur ?