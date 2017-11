[Promo] Le casque Sony WH-1000XM2 à 306 €

Ebay propose actuellement l'excellent casque audio Sony WH-1000XM2 à seulement 306 €, alors qu'il faut compter aux environs de 380 € dans les autres boutiques en ligne.



Le WH-1000XM2 est un casque Bluetooth (compatible Apt-X), doté d'un système actif d'annulation des bruits ambiants. Ce dernier s'avère très efficace lorsqu'il s'agit de profiter de votre musique dans des environnements bruyants, comme les transports en commun. A l'instar de son prédécesseur, le MDR-1000X, ce caques bénéficie d'excellentes finition et offre un grand confort d'utilisation. Il offre également les mêmes excellentes performances audio.



Une application permet de paramétrer de nombreuses fonctions et de configurer un égaliseur. Sony a même conçu un mode spécialement dédié à l'annulation des bruits dans un avion. Pour le reste, la batterie du WH-1000XM2 permet d'écouter de la musique pendant environ 30 heures. Et si elle est déchargée, il est toujours possible d'utiliser un câble. De plus, un mode de recharge rapide permet de retrouver plus d'une heure d'autonomie après seulement 10 minutes.





