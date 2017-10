[Promo] Le casque Home Cinéma Sony MDR-DS6500 à 154 €

Le site italien d'Amazon commercialise actuellement le casque Sony MDR-DS6500 à seulement 154,19 €, alors qu'il est vendu par la plupart des sites français aux alentours de 200 €. L'économie est donc très intéressante, d'autant plus que ce casque TV s'avère très performant.



Le MDR-DS6500 est un casque audio fermé de type circum-aural, qui a pour fonction principale de vous offrir le meilleur son possible lors du visionnage des films. Pour cela, il délivre un son surround 7.1, à l'instar des système audio sophistiqués utilisant six enceintes (2 avant, 2 latérales, 2 arrières et une pour les voix) et un caisson de basses.



Pour un plus grand confort d'utilisation, le casque fonctionne sans fil (par ondes radio en 2,4 GHz) et sa batterie se recharge lorsqu'il est posé sur sa station d'accueil. Il se raccorde à votre source - un lecteur DVD/Blu-ray/UHD Bly-ray, un PC ou une console - via un câble audio numérique optique (qui est d'ailleurs fourni). Une autre source peut être connectée par l'intermédiaire de prises RCA.



En pratique, le casque offre un son de grande qualité, avec des effets surround bien perceptibles. Et aucune interférence ne vient perturber l'écoute. L'autonomie annoncée de la batterie est d'une vingtaine d'heures.