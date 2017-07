Castlevania : Netflix confirme une saison 2

À peine la première saison de la série Castlevania arrivée sur Netflix, la plateforme vient d’annoncer qu’une deuxième fournée était déjà en préparation. Cette nouvelle saison devrait proposer huit nouveaux épisodes, soit deux fois plus que la première.

La première saison de Castlevania tenait plus du test de la part de Netflix que de la vraie nouveauté : avec seulement quatre épisodes de 23 minutes chacun, les spectateurs n’avaient pas forcément le temps de se faire un avis tranché sur la série. Pourtant, celle-ci semble avoir déjà remporté un certain succès, et Netflix est donc prêt à prolonger l’expérience.

Cette nouvelle saison n’a, pour l’instant pas de date de sortie annoncée. Comme pour la première saison, la série animée sera scénarisée par Warren Ellis, auteur de plusieurs séries autour de l’univers Marvel.



>>>Lire : Nouveautés Netflix en juillet : Castlevania, Batman, Le Dernier Pub…