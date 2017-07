Ce téléphone fonctionne sans batterie

Battery-free Cellphone

Les smartphones deviennent de plus en plus performants. Si la capacité de leurs processeurs a beaucoup évolué, leur autonomie n’a pas toujours suivi cette tendance. C’est pourquoi les recherches se portent sur d’autres solutions à l’Université de Washington.



Une équipe constituée de six chercheurs a travaillé sur un téléphone qui ne nécessite aucune batterie pour fonctionner. Après une année de développement, ils ont finalement mis au point un prototype capable de gérer une communication cellulaire. Il puise son énergie des ondes radioélectriques environnantes et présente un design qui se rapproche d’une carte imprimée. À la place d’un écran, on retrouve une lampe LED rouge qui s’allume après un appui sur le pavé numérique.



Pour l’instant, le prototype n’est pas entièrement autonome, puisqu’il nécessite une station de traitement destinée à convertir les signaux analogiques en signaux numériques dans un rayon de 9 à 15 mètres. Si une communication téléphonique standard demande entre 600 et 1200 milliwatts durant deux ou trois minutes, une puissance de 3,5 microwatts suffit ainsi à ce téléphone sans batterie, dénué de convertisseur analogique-numérique.

