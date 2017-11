[Promo] Cheerson CX-10SE : l'excellent nano-drone à moins de 9 €

Gearbest propose le Cheerson CX-10SE à seulement 8,54 € (en blanc ou en rouge), soit 33 % de réduction sur son prix initial. A noter qu’en France, son prix avoisine les 20 €.



Ce drone fait partie des plus compacts avec 42x42 mm pour 12 grammes sur la balance. Il tient dans la paume de la main et se pilote à l’aide d’une télécommande à peine plus grosse.

De conception simple, il est idéal pour s’essayer à cette catégorie de produits, d’autant plus que ses mensurations réduites permettent son utilisation en intérieur. La commande radio de la télécommande fonctionne jusqu’à 30 mètres. Sa batterie de 100 mAh lui offre un peu plus de 4 minutes d’autonomie, ce qui n’est pas si mal au vu de la taille de l’engin.



Complète, la boîte permet de transporter le drone. Elle renferme quatre hélices supplémentaires, un outil pour ôter lesdites hélices, un câble propriétaire pour charger l’appareil ainsi qu’une coque protectrice pour les vols en intérieur.

