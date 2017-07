Des chercheurs ont fait l’incroyable découverte d’une galaxie en cours de disparition

Des astronomes ont découvert l’existence d’une galaxie primitive en cours de disparition. Elle commence en effet à être consumée par une galaxie voisine beaucoup plus grosse. Cette galaxie qui se meurt baptisée Little Cub pourrait révéler les secrets de la création de l’Univers. Little Cub qui se trouve près de la Grande Ourse voit son gaz être aspiré par NGC 3359 sa galaxie voisine, plus grosse. Or, ce gaz est nécessaire à la formation des étoiles. Les deux galaxies sont situées entre 200 et 300 000 années-lumière l’une de l’autre. La galaxie NGC 3359 possède 10 000 fois plus d’étoiles et est comparable à la Voie lactée.

Cette nouvelle découverte pour les scientifiques est l’occasion d’assister en direct à la disparition d’une galaxie afin d’en apprendre plus sur ce processus. De plus, les astronomes espèrent également que Little Cub révèle plus d’éléments sur la formation de l’Univers et la théorie du Big Bang.



