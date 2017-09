La Chine pourrait interdire toute vente de véhicule à essence sur son territoire

D’après Bloomberg, le gouvernement chinois serait sur le point d’interdire la vente de véhicules à énergies fossiles. Le pays serait en effet en train de penser à un calendrier pour mettre en place l’interdiction. Cette mesure serait destinée à encourager le développement des voitures électriques. Ce week-end, Xin Guobin, le vice-ministre de l’Industrie, a déclaré que le gouvernement chinois a déjà entamé les recherches afin d’établir un calendrier en lien avec les administrations concernées.



La Chine, premier marché automobile mondial, veut inciter les constructeurs locaux à booster le développement des voitures à énergies propres. Avec plus de 28 millions de voitures vendues en 2016, le marché des voitures électriques en Chine représente un véritable enjeu. La Chine pourrait également espérer réduire drastiquement ses émissions de Co2.



Pékin est prêt à relever ce défi et à rejoindre le Royaume-Uni et la France qui ont tous deux décidé d’interdire la vente de voitures à essence à partir de 2040.



