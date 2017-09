A Shanghai, la façade du théâtre bouge constamment

La Fondation Fosun de Shanghai est un complexe culturel inspiré des théâtres traditionnels chinois. La façade du bâtiment de 4000 mètres carrés est recouverte de trois couches en rideaux, constituées de tubes cuivrées animées d’un mouvement constant.

Une touche artistique dans un quartier d’affaires

Le bâtiment fait partie du nouveau quartier financier de Shanghai, le Bund Finance Center (BFC), conçu conjointement par l’entreprise d’architecture du célèbre Norman Foster et le studio de design fondé par l’architecte Thomas Heatherwick. Ce nouveau théâtre est par ailleurs installé à la fin du célèbre lieu de promenade de Shanghai, le Bund. Le but de la Fondation Fosun est de promouvoir les activités artistiques dans un quartier d’affaires. Le complexe peut accueillir plusieurs projets simultanément grâce à ses multiples salles d’expositions et ses divers espaces événementiels ainsi que sa terrasse.

La Fondation Fosun de Shanghai apparaît également comme un point de connexion entre la vieille ville, le Bund et le nouveau quartier financier.

>>> Bientôt des maisons imprimées en 3D à Shanghai