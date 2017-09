La Chine bloque Whatsapp juste avant le Congrès du Parti

Depuis lundi, Whatsapp ne semble plus fonctionner sur le territoire chinois. L’application de messagerie connaissait des perturbations depuis le mois de juillet. Ce blocage quasi total arrive quelques jours avant le Congrès du Parti communiste. Le ou la « Grande muraille électronique » qui encadre Internet en Chine a encore frappé. L’application de messagerie populaire Whatsapp vient de rejoindre Instagram et Facebook sur la liste des blacklistés. Facebook est en effet interdit en Chine depuis 2009.



Si Whatsapp restait disponible, le service commençait à être fortement perturbé depuis le mois de juillet. Les utilisateurs avaient en effet du mal à partager des photos, des fichiers ou à passer des appels vidéo.



Ce blocage soudain arrive quelques jours avant le Congrès du Parti. Comme à son habitude, la Chine multiplie les censures sur Internet avant les événements politiques importants. En attendant un éventuel retour de Whatsapp, les utilisateurs devront trouver une alternative avec une autre application ou devront utiliser un VPN si celui-ci ne connaît pas non plus de perturbations.

