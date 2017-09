Chrome bloquera l’autoplay des vidéos avec sons dès 2018

Dans un post sur son blog, Google a annoncé que la version Chrome 64 allait bloquer l’autoplay des vidéos avec son et ce dès janvier 2018. Le géant américain avait déjà annoncé sa volonté de revoir la gestion du son et de l’autoplay parfois abusif et bruyant sur son navigateur.



À partir de janvier prochain avec la sortie de la version 64, Chrome n’autorisera uniquement l’autoplay des vidéos et des publicités sans son. Celles qui, ont contraire, diffusent du son seront automatiquement bloquées. L’autoplay est parfois très agaçant pour l’utilisateur qui peut se retrouver surpris ou embarrassé en ouvrant un nouvel onglet en public. Cette nouvelle mesure permettra donc aux utilisateurs une meilleure gestion du son sur le navigateur. Elle sera appliquée à la version desktop et mobile.



Avant la sortie de Chrome 64, Google commencera les changements petit à petit avec la version 63. Dès octobre, il sera en effet possible de couper totalement le son de certains sites web.



Toutes ces mesures semblent faire partie d’un programme plus large mené par Google afin de limiter toute sorte de publicité qui ne respecterait pas les normes.

>>>>>>>> Lire aussi : Google Feed remplace Google Now sur tous les appareils Android