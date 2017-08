Chromebook 11 C771 : Acer dévoile son nouveau PC sous Chrome OS

L’Acer Chromebook 11 C771 est l’un des ordinateurs portables les plus robustes sous le système d’exploitation Chrome OS de Google. La machine a été conçue avec des matériaux en caoutchouc protecteurs autour de l’écran. Le clavier devrait être suffisamment étanche pour repousser les composants internes d’infiltrations de liquides. D’ailleurs, l’Acer Chromebook 11 C771 répond à la norme militaire nord-américaine MIL-STD- 810G. Selon le constructeur, l’ordinateur portable résistera à une chute de près d’un mètre.

> > > Lire aussi Surface Laptop : on a testé le premier vrai portable de Microsoft

L’Acer Chromebook 11 C771 est particulièrement destiné à l’éducation. Il se décline en plusieurs versions qui diffèrent par leur configuration. Acer propose des processeurs Intel Celeron, Core i3 et Core i5 de sixième génération. La mémoire interne se limite à 32 Go tandis que la mémoire vive se chiffre à 4 Go. L’écran IPS de 11,6 pouces affiche avec une résolution de 1366 x 768 pixels. Il peut s’ouvrir sur 180 degrés et offre une surface tactile pour la version C711T proposée à 330 dollars. Concernant la connectivité, l’appareil dispose d’un port USB 3.1 Type C, d’un port HPMI, d’une prise jack audio, de deux ports USB 3.0.

Cet ordinateur portable proposé à partir de 280 dollars gère le standard 802.11ac WiFi et bénéficie d’une webcam 720p HDR. L’Acer Chromebook 11 C771 sera disponible en fin du mois et prendra en charge le Play Store selon Acer.