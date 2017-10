Godzilla : Planet of the Monster : l'anime s'offre un nouveau trailer

Les fans du monstre emblématique Godzilla attendent de pied ferme la sortie officielle du nouveau film d’animation Godzilla : Planet of The Monsters, dévoilé en début d’année et prévu pour sortir le 11 novembre prochain.

Un scénario de Gen Urobuchi et de Sadayuki Murai

C’est un nouveau concept que propose Netflix et le studio de production Polygon Pictures en coopération avec TOHO Animation. Godzilla s’offre une adaptation en film d’animation complète. Contrairement aux films d’action réelle remplis de Tokusatsu (effets spéciaux japonais), Godzilla : Planet of the Monsters se déroule dans un monde alternatif où le mastodonte ravageur a régné pendant des millénaires contre des luttes acharnées de l’humanité dotée de la technologie du mecha, la technologie japonaise de science-fiction.

La nouvelle bande-annonce révèle le premier contact du monstre culte avec l’humanité et les principaux noms de la production, dont ceux des réalisateurs Kobun Shizuno et Hiroyuki Seshita. Mamoru Miyano, Takashiro Sakurai, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita, Yuki Kaji et Junichi Suwabe figurent également parmi les comédiens voix Off du film prévu pour sortir le 11 novembre prochain au cinéma.