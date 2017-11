Le casting du réalisateur Jon Favreau pour l’adaptation cinématographique du célèbre dessin animé Le Roi Lion devient de plus en plus impressionnant. La chanteuse Beyoncé jouera aux côtés de Donald Glover, de James Earl Jones et de Chiwetel Ejiofor, entre autres.

Beyoncé incarnera la lionne Nala, dans le remake en prises de vue réelles du dessin animé de 1994. Nala est l’amie d’enfance du personnage principal Simba, qui sera interprété par l’acteur et humoriste, Donald Glover. Jon Favreau a également complété son casting avec plusieurs stars de renoms à l’instar de Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Scar, de James Earl Jones dans le rôle de Mufasa et d’Alfre Woodard dans le rôle de la reine Sarabi.

Disney poursuit ainsi son projet de transformer ses classiques en film d’animation hybride. Après Alice au pays des merveilles et La belle et la bête, le succès a par ailleurs été notable avec l’adaptation du Livre de la Jungle, par le réalisateur Jon Favreau, lui-même, en 2016, qui a profité de plusieurs effets spéciaux photoréalistes.

Il s’agit du troisième remake du dessin animé original de 1994 après la réédition en IMAX et en 3D du titre, et Disney prévoit une sortie officielle le 19 juillet 2019, dans les salles de cinéma.