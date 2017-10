On connait l'acteur principal de Shazam !

En attendant la sortie de Justice League dans les salles de cinéma dans une quinzaine de jours, Warner annonce une surprise pour les fans : c’est Zachary Levi, celui qui a prêté sa voix à Flynn Rider dans le film Raiponce, qui donnera vie à Captain Marvel, Shazam !

Rendez-vous en 2019

Zachary Levi s'est imposé notamment face à John Cena et Jake McDorman lors du casting du film, selon The Hollywood Reporter et Mashable qui ont officialisé l’incarnation. L’acteur de 37 ans campera donc le jeune Billy Batson qui devient le Captain Marvel après avoir été frappé par la foudre en prononçant : « Shazam ! ». Zachary est un habitué des comédies au cinéma, mais il jouera la version adulte du personnage qui deviendra le protecteur de Fawcett City notamment contre Black Adam dans le film. Il s’agit par ailleurs d’un projet distinct du film Black Adam qui est en cours de développement avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.

En ce moment, Zachary Levi se prépare également à reprendre le rôle de Fandral dans le film Marvel Thor : Ragnarok. Le film Shazam ! sera dirigé par David F. Sandberg (Lights Out) et le tournage est prévu pour commencer au mois de février 2018. Chez Marvel, le principal concurrent de DC, un film baptisé Captain Marvel (alias Carol Danvers) est également en développement.