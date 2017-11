Ce fan film DBZ met la barre très haut

Dragon Ball Z : Light of Hope (Dragon Ball Z : Lumière de l’Espoir) pourrait être le plus important hommage à la voix originale de Bulma qui vient de tirer sa révérence. La réalisation est signée studio Robot Underdog et elle se démarque des autres vidéos en plusieurs points.

Une adaptation live fidèle

Light of Hope s’inspire de la saga Android et se déroule dans un futur où Androids 17 et 18 ont rasé le monde de ses combattants Z à l’exception de Gohan, de Bulma et de son fils Trunks. Robot Underdog a pris soin de proposer un décor fidèle à celui de la série originale dans le court métrage de 35 minutes avec des ruines et des couleurs saturées à l’image de Dragon Ball Z. Alors que les Androïdes éliminent le peu d’humains qui reste, Gohan entraine le jeune Trunks avec l’aide de Bulma qui s’entraîne sur une machine temporelle expérimentale.

Cette Live-action de Robot Underdog se place face à Dragon Ball : Evolution qui a connu beaucoup de succès depuis 2009, l’année de sa sortie officielle.