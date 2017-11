Justice League en VHS ça donne à peu près ça...

Le 17 novembre prochain est la date prévue pour la sortie du film Justice League dans les salles obscures. Alors que les téléspectateurs s’impatientent, une nouvelle bande-annonce du nouveau blockbuster de DC Comics vient de faire surface et elle est très originale.

Les premières adaptations de Justice League remontent à quelques années déjà. Sans compter le controversé Justice League of America de 1997, le film Justice League de DC Comics le plus notable devait sortir en 2009. Intitulé Justice League Mortal, il devait être réalisé par George Miller avant que le projet n'avorte. En attendant la sortie très prochaine du Justice League de Zack Snyder, un fan a dévoilé une version réarrangée d’une vidéo promotionnelle du film avec les « effets spéciaux » du format Vidéo Home System (VHS) des années 1980. Outre le font original utilisé pour la présentation du studio Universal durant les trois premières secondes de la vidéo, la qualité de l’image revêt également les traits caractéristiques de la VHS avec les grains et la trame.

Justice League sort dans les salles cette semaine avec Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman et Henry Cavill dans Superman.