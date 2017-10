Il y a 84 références géniales dans cette affiche de Gremlins

L’affiche vient de l’artiste Kevin M. Wilson, connu également sous le label « Ape Meets Girl » sur Internet. L’affiche présente le magasin d’antiquités de Mr. Wing dans le film Gremlins où les articles ont été remplacés par des Easter-eggs.

Le Cœur de l’Océan (Titanic), la dernière référence

Dans la scène originale, Randall Peltzer est passé dans le magasin d’antiquités chinois pour trouver un cadeau pour son fils Billy. Si le Mogwai était le premier choix de Randall au cinéma, Kevin M. Wilson lui propose 84 alternatives dans son affiche. L’artiste a par ailleurs partagé son œuvre sur sa page Facebook en proposant une variante pour faciliter la distinction de chaque référence. Au New York Comic Con 2017, l’affiche a été épuisée. Elle devrait cependant être disponible en ligne dans quelques jours.

D’autres artistes à l’instar de Craig Drake, de Vance Kelly ou de Glen Brogan ont également été mis à l’honneur par le Hero Complex Gallery avec différentes thématiques allant de Wonder Woman à Blade Runner en passant par Back To The future lors du New York Comic Con 2017.