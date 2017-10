Deux personnages inattendus au casting du film sur Han Solo

Solo : A Star Wars Story invite deux personnages loufoques dans le nouveau spin-off de Disney. Tag et Bink viennent d’apparaître dans une tenue impériale aux côtés du réalisateur Ron Howard dans une publication sur Twitter.

Une histoire alternative

Tag et Bink sont des personnages comiques créés par l’écrivain Kevin Rubio. Ils ont fait leur apparition dans les bandes dessinées Star Wars Tales au début des années 2000 avant de s’inviter au cinéma grâce au réalisateur Ron Howard. Les deux personnages présentent un caractère original puisqu’ils sont à la fois boudeurs, rebelles, imprévisibles et stupides. Tag et Bink sont considérés comme Rosencrantz et Guildenstern de Star Wars et leurs apparitions se déroulent dans des histoires non-canon. Ils font souvent le lien entre la continuité des « Infinités » avec d’autres histoires alternatives de l’univers.

Le scénario du film a été écrit par Jon Kasdan et Lawrence Kasdan, qui ont par ailleurs confirmé l’apparition des deux personnages dans Solo : A Star Wars Story. Dans le rôle des deux personnages, l’on retrouve l’assistant-réalisateur Toby Hefferman aux côtés du jeune scénariste Jon Kasdan.

Solo : A Star Wars Story est prévu pour sortir en France le 23 mai 2018, selon l'équipe de Lucasfilm.