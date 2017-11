La Quatrième Dimension (The Twilight Zone) est l’anthologie emblématique de science-fiction et d’horreur. La série TV, diffusée pour la première fois en 1959, a terrorisé plusieurs générations, et elle va bientôt revenir sur les écrans grâce au cinéaste Jordan Peele.

Le scénariste et réalisateur notamment de Get Out, de Star Trek : Discovery ou de la série Comedy Central, Jordan Peele, a été chargé par CBS de faire un lifting complet de La Quatrième Dimension. La série de science-fiction des années 1960 attise en effet l’attention du public, jusqu’à maintenant, notamment grâce à SyFy qui en a consacré le traditionnel marathon Twilight Zone New Years, depuis plusieurs années. Monkeypaw Productions, la société fondée par le réalisateur, assurera sa production, selon The Hollywood Reporter qui précise également que l’exploitation sera attribuée à la plateforme de streaming CBS All-Access.

Si Jordan Peele est spécialisé dans la réalisation des comédies horrifiques à l’instar de Keanu, Marco Ramirez, le réalisateur notamment de Daredevil ou de Fear The Walking Dead, apportera également son expertise dans le reboot, selon Variety. Les observateurs de l’Académie de Vulture y voient un succès incontournable alors qu’aucune de sortie n’a été révélée.