Le nouveau clavier Gamer de Razer résiste à l’eau et la poussière

Razer vient de dévoiler une nouvelle version de son clavier mécanique pour Gamers, le BlackWidow Ultimate censé résister à l’eau et la poussière. Cela ne veut pas dire que le fleuron de la marque continuera de fonctionner si vous le trempez dans une piscine mais il ne sera pas endommagé par des éclaboussures.



Mis à part cette nouveauté qui sera très utile pour tous les maladroits avec leurs boissons, le clavier conserve son rétro-éclairage inférieur vert et vous pourrez activer des effets spéciaux comme des ondulations ou des vagues vertes. Ce nouveau Blackwidow est disponible en ligne dès maintenant pour 110 $ (environ 120 €) et devrait se trouver dans les points de vente du monde entier avant la fin de l'année.



Enfin, il faut noter que cette amélioration en rendant étanche le Blackwidow de Razer n’est pas une révolution dans le domaine des claviers puisque d’autres marques comme Corsair en ont déjà fabriqués. Toutefois, cela fera plaisir à tous les utilisateurs fidèles de la marque qui reste l’un des leaders sur ce marché des claviers mécaniques pour Gamers. La concurrence est rude et il ne faudra plus être surpris de voir dans le futur tous les claviers Gamers étanches.