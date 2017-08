Cette clé USB supporte l'USB-A, l'USB-C et le micro-USB

Les offres en matière clé USB ne manquent pas. Il existe des versions avec une capacité de 2 To alors que certains constructeurs misent surtout sur des conceptions originales. La comptabilité avec les normes actuelles reste également un facteur de vente. Silicon Power met cet argument en avant en annonçant la Mobile C50, une clé USB à trois têtes qui prend en charge l’USB-C, l’USB-A et le micro-USB. Elle pourrait se révéler pratique puisque ces trois standards se rencontrent dans de nombreux appareils électroniques. De plus, certains ordinateurs portables comme le MacBook Pro de 2016 ne disposent que de prises USB-C.

Malgré ces fonctionnalités, la Mobile C50 reste discrète. Les prises USB-A et micro-USB se placent sur une extrémité alors qu’on retrouve une prise USB-C sur l’autre. Au total, le gadget ne fait que 41 mm de long. Selon Silicon Power, il est conçu pour résister à l’eau, aux températures extrêmes et à la poussière. La Mobile C50 se décline en trois modèles d’une capacité de 32 Go, 64 Go et 128 Go. Pour l’instant, le constructeur n’a pas encore informé sur sa disponibilité et son prix. Il promet cependant une garantie de plus de cinq ans.