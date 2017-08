Coach propose une nouvelle ligne de bracelets pour l’Apple Watch

La marque de maroquinerie de luxe Coach propose des bracelets pour l’Apple Watch depuis 2016. La marque a souvent renouvelé les couleurs et le design de ses bracelets. La saison automnale arrivant à grands pas, Coach a décidé de rafraîchir sa ligne avec 6 nouveaux bracelets pour la montre connectée d’Apple.



Apple a développé plusieurs partenariats avec différentes marques pour ses Apple Watch. On compte notamment Nike pour le côté sportif, mais également des marques de luxe telles qu’Hermès et Coach. Cette dernière a notamment mis à jour sa ligne de bracelets avec six nouveaux modèles. La plupart des bracelets sont en cuir et offre des couleurs et des imprimés différents.



Coach étant une marque de luxe, les nouveaux bracelets ne sont pas vendus à un prix très abordable. Il faudra dépenser minimum 150 dollars (127 euros) pour le Rexy Leather Strap en jaune orangé avec un petit dinosaure.



Les nouveaux bracelets Apple Watch sont disponibles dès à présent chez Coach.

