Coco VR : la première expérience en réalité virtuelle de Pixar

Depuis ce mercredi, les studios Pixar proposent leur première expérience VR directement inspirée du film animé Coco. Grâce à « Coco VR », l’utilisateur est directement immergé dans l’univers atypique et original du film.



Hier, Pixar a mis à disposition sa première expérience en réalité virtuelle. Pour cette première, le studio américain a souhaité reproduire le monde de Coco. Les utilisateurs d’Oculus Rift peuvent dès à présent expérimenter l’univers et la culture mexicaine qu’offre Coco VR. En effet, le film de Pixar traite de la « fête des Morts », fête populaire au Mexique où la population rend hommage à ses défunts.



L’expérience Coco VR ne permet pas seulement de découvrir le monde des morts, mais elle permet également de partager un univers à plusieurs. Le jeu peut en effet se transformer en une plateforme sociale en permettant jusqu’à quatre personnes de jouer en même temps. Coco VR sera également disponible sur Samsung Gear VR, mais le mode multijoueurs ne pourra accueillir que 2 personnes maximum. Des utilisateurs Gear VR et Oculus Rift ne peuvent néanmoins partager la plateforme entre eux.



L’expérience Coco VR est disponible gratuitement dès à présent sur Oculus Rift. Elle arrivera le 22 novembre prochain sur Samsung Gear VR.

>>> Lire aussi : Qualcomm mise sur sa technologie et les casques VR pour la formation médicale