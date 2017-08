Mayweather vs McGregor : quand le combat du siècle affole les serveurs

Ce week-end avait lieu le combat de boxe le plus attendu et le plus médiatisé entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. L’événement le plus populaire de ces dernières années a rassemblé tellement de monde qu'il en a fini par affoler les serveurs.



Les personnes ayant regardé le combat ont pu constater que celui-ci a commencé avec du retard ce dimanche. Le combat a en effet été décalé suite à plusieurs problèmes de serveurs. Quelques minutes avant la rencontre, les plateformes de chaînes pay per view (télévision à carte) ont vu leurs serveurs dysfonctionner à cause de la trop forte demande.



De quoi mettre en colère tous les utilisateurs qui avaient payé un service qui coûte environ 100 euros. Plusieurs d’entre eux ont notamment exprimé leur mécontentement via les réseaux sociaux. Même les meilleures plateformes de streaming telle que UFC.tv ont été affectées aux États-Unis.



L’incident rappelle le combat entre Mayweather et Manny Pacquiao qui avait également provoqué quelques bugs. Avec les services de streaming et de chaînes à la demande de plus en plus populaires, le problème risque de devenir récurrent ce qui suppose l’amélioration cruciale des réseaux.

>>> Lire aussi : L'équipe de basket de Miami Heat passe à 100% au billet électronique